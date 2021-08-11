Samanyolu Haber /Gündem / Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti /11 Ağustos 2021 15:06

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybatti Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan Toziya, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmıştı.

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Son ATV ekranlarında yayımlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran 75 yaşındaki oyuncu Sabina Toziya, hayatını kaybetti .

Oyuncunun ölümünü senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

Dizide Sabina Toziya'nın oğlu Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaşarak "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi, nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLMİŞTİ
Altı sezondur izleyiciyle buluşan usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya hemen ameliyatı alındı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncunun tedavisine Makedonya'da devam ediyordu.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Tam adı Sabina Ajrula olan Toziya, 17 Nisan 1946'da bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde doğdu.

Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Toziya, Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterini canlandırdı.

Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

10 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçiren Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.
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