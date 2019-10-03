Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tarım Ünlüoğlu'nun cenaze merasimine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, ailesi, dostları ve çok sayıda oyuncu katıldı.





Törene katılanlar Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'a taziyelerini iletti.





"EKMEĞİ BÖLÜŞTÜĞÜM KARDEŞİMİ SONSUZLUĞA UĞURLUYORUZ"





Oyuncu arkadaşları hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nu anlattı.





Altan Erkekli, "1981 yılında tiyatroda başlayan dostluğumuz bu cami avlusunda noktalanıyor. Ama her zaman kalbimde yaşayacak. Sahnede omuz omuza seyirciye selam verdiğim arkadaşım, hayatın içinde her şeyi paylaştığım ağabeyim, dostum, arkadaşım, ekmeği bölüştüğüm kardeşimi sonsuzluğa uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.





61 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, Kurtlar Vadisi isimli televizyon dizisinde "Testere Necmi" karakteri ile şöhretinin zirvesine tırmanmıştı.





"ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"





Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Bizim de 30 yılı aşkın yakın bir dostluğumuz var. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Aynı zamanda çok kıymetli bir ağabeyimizi kaybettik. O hayatın her anını birlikte geçirmek isteyebileceğimiz nadir insanlardan biriydi." dedi.





Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncuyu son yolculuğuna sevenleri uğurladı.





Salı günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının akabinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





"CAN DOSTUMUZ, AĞABEYİMİZ, ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"





Cenaze törenine katılan oyuncu Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu'nun çok kıymetli bir insan olduğunu belirterek, "Malum böyle zamanlarda hepimiz konuşmakta zorlanıyoruz. Çok sevdiğimiz, can dostumuz, ağabeyimiz, arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz hepimiz. Huzur içinde uyusun" ifadelerini kullandı.





Ünlüoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



