Samanyolu Haber /Gündem / Üstad, Topal Hafız'a ne demişti? /06 Nisan 2022 15:11

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Yalvaçlı Topal Hafız’ adıyla tanınan ve 15 Temmuz sonrasında 15 ay cezaevinde tutsak edilen Ali Osman Karahan, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti

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Yalvaçlı Topal Hafız’ adıyla tanınan ve 15 Temmuz sonrasında 15 ay cezaevinde tutsak edilen Ali Osman Karahan, 92 yaşında hayatını kaybetti. Bediüzzaman Said Nursi ‘nin yaşayan talebelerinden biri olan ‘Yalvaçlı Topal Hafız’, Ekim 2016’da gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı

Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden biri olan Ali Osman Karahan hakkında Yeni Asya Gazetesi  Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz You Tube kanalında bir yorum videosu yayınladı  Mektubat'da Üstadın Karahan'dan bahsettiğini hatırlatan Güleçyüz 15 ay Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olamsının sebebini anlattı

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