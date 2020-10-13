Utanç fotoğrafındaki iki polise dava!

Donald Neely isimli siyahi Amerikalı gözaltına alınırken "köle gibi" küçük düşürüldüğünü ve büyük korku yaşadığını ifade etti.





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Texas'ın Galveston ilçesinde Neely adına açılan davada polis memurlarının davranışlarının "abartılı ve kabul edilemez" olduğu belirtildi. Suç duyurusunda memurların hem Neely'yi fiziki olarak sakatladığı hem de ciddi anlamda psikolojik şiddete maruz bıraktığı belirtildi.





Davada şehir ve polis teşkilatının suçlu bulunması durumunda Neely'ye 1 milyon dolar ödenecek.





2019 yılı ağustos ayında çekilen fotoğrafta Neely'nin ellerinin kelepçeli olduğu ve vücuduna bir halat bağlı olduğu görülüyordu.





Halatı at üzerindeki polis memuru tutuyordu. Bu fotoğraf ABD'de infiale sebep olmuştu. Evsiz olduğu dönemde Neely, "başkasının mülküne izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.





Davada Galveston şehri de "ihmalkârlık" ile suçlandı. Teksas kolluk kuvvetleri kanunu ihlal etmediklerini iddia ediyor.