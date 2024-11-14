Utanç rakamları AKP'nin övünç kaynağı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı Ocak-Eylül 2024 dönemine ait sosyal yardım istatistikleri, Türkiye’deki milyonlarca vatandaşın temel yaşam ihtiyaçlarını, sosyal yardımlar olmadan karşılayamadığını gösterdi. 12 Kasım’da kamuoyuna sunulan bu veriler, özellikle beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi hakların, sosyal yardımlar olmadan kullanılamaz hale geldiğini ortaya koydu.





Bakanlık verilerine göre, düzenli sosyal yardım alan hane sayısı Eylül 2024 itibarıyla 3 milyon 688 bin 378’e yükseldi. BirGün’ün aktardığına göre, toplamda ise 14 milyon 753 bin 512 vatandaş, yaşamını yalnızca sosyal yardımlar sayesinde sürdürebiliyor.





Barınma hakkı gibi temel haklar da sosyal yardımlara bağlanmış durumda. Örneğin, barınma yardımı alan hane sayısı 16 bin 109 olarak kaydedildi.





ELEKTRİK VE YAKACAK YARDIMI

2019’dan 2024’e kadar elektrik tüketim desteği alan hane sayısındaki artış şöyle:





2020: 2 milyon 444 bin 822





2021: 2 milyon 476 bin 399





2022: 3 milyon 690 bin 582





2023: 4 milyon 378 bin 839





2024 (Ocak-Eylül): 3 milyon 557 bin 856





Doğalgaz ve kömür yardımı da dâhil olmak üzere, 2024’ün ilk dokuz ayında 1 milyon 637 bin 118 haneye yakacak yardımı yapıldı.





SAĞLIK SİGORTALARI

Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu sosyal yardım yoluyla ödeyen kişi sayısı, 2024’ün Ocak-Eylül döneminde 8 milyon 301 bin 793’e ulaştı.





Ayrıca, temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı 170 bine yaklaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çocukları kapsayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programına, Eylül 2024 itibarıyla 169 bin 118 çocuğu dahil etti.