Utanç verici... Dünyanın 'en iyi ilk 500' listesinde tek Türk Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi'ni ise, 601-700 sıralamasında yer alan Hacettepe Üniversitesi izledi. Ardından ise yine aynı banda giren İstanbul Teknik Üniversitesi geldi.







İlk bin listesine giren üniversiteler arasında Gazi, Marmara ve Erciyes üniversiteleri de yer alırken, klasmanda 2019'da ilk beşte yer alan üniversiteler yerlerini korudu.





Buna göre, en iyi üniversite Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Harvard olurken onu sırasıyla Stanford (ABD) ve İngiltere'den Cambridge Üniversitesi izledi. Amerikan üniversitesi MIT dördüncü, California Berkeley ise beşinci oldu.





Şanghay Klasmanı üniversitelerin aldığı Nobel Ödülü gibi uluslararası başarılar ve şiddetle önerilir hale gelen akademik makale sayılarına bakıyor.





Şanghay Klasmanı bu ölçüler çerçevesinde dünyanın en iyi 2000 üniversitesini sıralıyor ancak sadece ilk bin okul listesi yayımlanıyor.



