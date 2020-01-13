Herkesi utandıran görüntüler...

Şanlıurfa'da yardım rezaleti yaşandı. İki belediye görevlisi erzak paketi götürdükleri yaşlı kadına paketi teslim ettikleri sırada video çekti.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Zeynel Abidin Beyazgül yardım rezaletine imza attı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler "pes" dedirtti.
İki zabıta konuşmakta ve işitmekte zorluk çeken yaşlı kadına erzak paketini göstererek, "Bunu sana Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül yolladı." diyor.
Video görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını hem utandırdı hem öfkelendirdi.