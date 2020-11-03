Samanyolu Haber /Politika / Utanıyorum, isyan ediyorum /03 Kasım 2020 12:39

Utanıyorum, isyan ediyorum

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde ihmaller zinciri yüzünden 100'den fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten İyi Parti lideri Meral Akşener, "İmar barışı altında çürük binalara tapu verenlere, o binalarda kolon kesecek kadar gözünü para bürümüşlere isyan ediyorum." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında İzmir'i sarsan deprem felaketi sebebiyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine veryansın etti. 

Akşener, "İmar barışı altında çürük binalara tapu verenlere, o binalarda kolon kesecek kadar gözünü para bürümüşlere isyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Depremi'nin bir gün akabinde partisinin Van İl Kongresi'ne katılmasından utanç duyduğunu belirten Akşener, "Milletimiz acıyı topyekûn yaşarken partisinin il kongresini iptal etmeyip bir de sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi sadece geçmiş idareleri suçlayan siyasi rantçıları gördükçe utanıyorum." dedi.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANILIYOR

Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde olduğuna işaret eden Akşener, "Atılacak her adımın o gerçeğe uygun adım atabilme aklını ve izanını göstermek gerekiyor. Deprem olunca bir süre konuşup sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılması vatandaşlarımızı daha büyük tehlikelerle baş başa bırakıyor." diye konuştu. 

Akşener, Türkiye'yi 18 yıldır AKP'nin idare ettiğini dile getirerek, "Benden daha çok şikâyetçi olan zihniyeti gördükçe Türkiye siyaseti adına utanıyorum. Milletimiz acıyı topyekûn yaşarken partisinin il kongresini iptal etmeyip bir de sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi sadece geçmiş idareleri suçlayan siyasi rantçıları gördükçe utanıyorum." dedi. 

"PARMAĞINI KIPIRDATMAYAN BAKANLARI GÖRDÜKÇÜ UTANIYORUM"

Akşener şöyle devam etti: "Yapılan ihbarlara rağmen parmağını kıpırdatmayan bakanlıkları gördükçe, 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe, koltuk meraklılarının yandaş müteahhitleriyle ele ele verip vatandaşlarımızın hayatını hiçe saymalarına şahit oldukça isyan ediyorum. Bugüne kadar depreme hazırlık konusunda verilen tüm önergeleri reddeden hastalıklı kafaya, kentsel dönüşümü ranta, fırsatçılığa dönüştürenlere, imar barışı altında çürük binaları yasallaştıranlara, o binalarda kolon kesecek kadar gözünü para bürümüşlere isyan ediyorum."

"HALE BAKAR MISINIZ, DOLAR 8,43 TL OLMUŞ"

Döviz arttıkça hemen her ürünün fiyatının yükseldiğini vurgulayan Akşener, "Maalesef, Damat Bakan (Berat Albayrak) oralı değil. Atadıkları, sözüm ona bağımsız Merkez Bankası Başkanı da diyor ki 'Bizim bir döviz kuru hedefimiz yok'… Hale bakar mısınız? Dolar 8,43 lira olmuş. Ekonomiden sorumlu olanlar, 'Ekonomi bizim umurumuzda değil' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

AKP'nin "iyi durumda" dediği Türkiye’de asgari ücretin aylık 270 dolara indiğini kaydeden Akşener, "Yani, günlük 9 dolar. 3 çocuklu bir aile için kişi başı günlük 2 dolar bile değil. Haydi, o meşhur simit hesabını, şimdi yap da göreyim! Türkiye ekonomisi hızla, 1990’lı yıllara dönüyor." dedi.

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