Samanyolu Haber /Gündem / "Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin?" /12 Aralık 2020 12:01

"Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin?"

Sokak röportajı sırasında kendisine uzatılan mikrofona konuşan 75 yaşındaki vatandaşın, Tunus'a yapılan 5 milyon dolarlık hibeyi eleştirdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

Tüylü Mikrofon isimli Youtube kanalında yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un birden çok maaş aldığı yönündeki haberleri hatırlatan vatandaş, "Bu derece israf ve hırsızlık görmedim. Ben hayatımda hiçbir devlet memurunun 6 maaş birden aldığını görmedim. Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin" dedi. 

"Ben halkım" diyen vatandaş, "Benim paramı alıyorsun sen. Ben sabah elimi yıkadığım zaman vergi veriyorum. Benim paramla çalışıyorsun, beni tehdit ediyorsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.


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''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

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