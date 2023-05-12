Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına devam ediyor.







Erdoğan son olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Montajlı görüntüyü gerçek gibi gösterdi.





GERÇEK GİBİ ANLATTI

Erdoğan daha önce, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde gösterdiği montajlı videoyu yeniden anlattı.





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, PKK lideri Murat Karayılan’ın montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin gerçek seçim kampanyası filmi gibi gösterdi.





Erdoğan, "Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor 'haydi' diyor o da 'haydi' diyor" dedi.





KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Son olarak kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, o anlara çok sert tepki gösterdi.





CHP lideri, "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır" ifadelerini kullandı.