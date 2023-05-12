Samanyolu Haber /Gündem / "Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var" /12 Mayıs 2023 10:15

"Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin 'sorularını cevaplayan' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce İstanbul mitinginde de izlettirdiği montaj videoyu yeniden gösterdi ve video gerçekmiş gibi anlattı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla o anlara sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına devam ediyor. 

Erdoğan son olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Montajlı görüntüyü gerçek gibi gösterdi.

GERÇEK GİBİ ANLATTI
Erdoğan daha önce, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde gösterdiği montajlı videoyu yeniden anlattı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, PKK lideri Murat Karayılan’ın montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin gerçek seçim kampanyası filmi gibi gösterdi.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor 'haydi' diyor o da 'haydi' diyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ
Son olarak kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, o anlara çok sert tepki gösterdi.

CHP lideri, "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır" ifadelerini kullandı.
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