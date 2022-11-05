Uyanıklar iş başında: TOGG’lu 'alan adları'nın fiyatı 10 milyon TL

Mart 2023'te yollara çıkacağı belirtilen TOGG'un C-SUV aracına yönelik 'alan adı' üzerinden dikkat çeken hareketlilikler yaşanıyor. İçerisinde ‘togg’ ifadesi geçen alan adlarını, yani internet sitesi isimlerini satın alan kişiler bunları internet üzerinden 100 bin ve 10 milyon TL arasından değişen fiyatlarla satışa çıkarmış durumda.







Bu alan adları ‘togg’ adının yanında ‘garaj’, ‘yedek parça’, ’yetkili servis’, ‘ikinci el’ ve ‘togg İstanbul’, ‘togg Ankara’ şeklinde satılıyor.







TOGG şirketi eğer, “toggikinciel.com”, “toggotoservisleri.com”, “toggotoyedekparçalari.com.tr”, “ankaratoggyetkiliservisi.com”, “togggaleri.com” gibi internet alan adreslerini kullanmak isterse, bu alan adlarına sahip olanların talep ettiği tutarları ödemesi gerekecek.







TOGG ALAN ADI YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLMUŞTU



16 Temmuz 2018’de “togg.com.tr” alan adını tescilleyen Türkiye, uluslararası alanda kullanmak için “togg.com” alan adını almak istemiş ancak “togg.com”un NameCheap’ta kayıtlı Amerikalı George Gould’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.







Türkiye bunun üzerine, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) başvuruda bulunmuş ve alan adını almak için dava açmıştı. Ancak Türkiye mahkeme kararıyla TOGG için uluslararası alanda “togg.com”u kullanma hakkını kaybetmişti.