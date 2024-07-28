Uyarı üzerine uyarı geliyor: Kovid-19’un yeni varyantı ABD’de hızla yayılıyor!

ATIK SULARDA ÇOK SAYIDA VİRÜS GÖZLEMLENDİ

Son zamanlarda ABD genelindeki 21 eyalette atık suda çok yüksek SARS-COV-2 virüs seviyeleri gözlemlendi. Uzmanlara göre bu yaz, Kovid-19 enfeksiyonlarındaki artış 2023’ün aynı dönemine göre daha yüksek.

KAPALI ALAN AKTİVİTELERİ VAKALARI ARTIRDI

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaz seyahatlerinin ve kapalı alan aktivitelerinin artması, vakaların yüzde 50’sinden fazlasını oluşturan iki yeni varyantın (KP.3 ve KP.3.1.1 ) tırmanışa geçmesine neden oldu. Veriler en az 21 ABD eyaletinde Kovid-19 vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

EN BULAŞICI VARYANTLARDAN BİRİSİ

Kaliforniya Üniversitesi yeni varyantlar için, “Çok, çok bulaşıcı bir varyantınız var, muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri” açıklamasında bulundu. Salgının üzerinden yıllar geçtiği için daha az sayıda insanın Kovid-19 testi yaptırmasıyla birlikte hastalığın tespit edilmesi zorlaşıyor.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDAN AYIRT ETMEK ZOR

Uzmanlar semptomlara dikkat etmenin her zamankinden daha önemli olduğu konusunda uyardı. Kovid-19 semptomlarını diğer solunum yolu hastalıklarından ayırmak zor. Burun akıntısı ve tıkanıklık gibi üst solunum yolu semptomlarınız veya öksürüğünüz varsa, Kovid-19 olmuş olma ihtimaliniz yüksek.

Kovid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken iki yeni varyant tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, yeni varyantların şimdiye kadar karşılaşılan en bulaşıcı tür olduğunu öne sürüyor. Veriler en az 21 ABD eyaletinde Kovid-19 vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.