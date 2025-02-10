Uyarılar peş peşe geldi: 75 şehir için dikkat çeken açıklama

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de uyarılara bir yenisini ekleyerek kar yağışının İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte etkisini artırarak tekrar başlayacağını ifade etti. Okulların dahi tatil edeceği kar yağışı için Orhan Şen şu açıklamayı yaptı:









Meteorolojik veriler, kar severler için sevindirici bir haber veriyor. İstanbul'da yıllardır beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı geçtiğimiz hafta etkili olmuş ancak daha sonra sağanak yağışa dönerek vatandaşların beklentisini karşılamamıştı. Yapılan uyarılar İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde kar yağışının tekrar hakim olacağı yönünde.Kar yağışını heyecanla bekleyenler için Havaforum açıklama yaptı. Havaforum'un aktardığı verilere göre, kar yağışının güçlü bir şekilde gelmesi durumunda, 70-75 şehirde okullar tatil olacak. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:"Kar severler şöyle bir silkilelim ve kendimize gelelim. Yıllardır beklediğimiz o ana daha da yaklaşıyoruz. Meteorolojik modellerde pozitif gelişmeler var. Öyle bir güce sahip ki gelirse belediyelerin tuz stoklarında sorunlar yaşanabilir. 70-75 şehirde okullar tatil olur..."Dünya çapında etkileşimli hava durumu tahmini hizmetleri sunan Windy şirketi, önümüzdeki hafta Türkiye'nin büyük bölümünde karlı havanın etkili olacağına dair bir rapor yayınladı. Yapılan tahminlere göre, ülke genelinde özellikle iç ve kuzey bölgelerde yoğun kar yağışının beklenmesiyle birlikte, karla kaplı alanlar artacak.İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.