Samanyolu Haber /Gündem / Uyarılar peş peşe geldi: 75 şehir için dikkat çeken açıklama /10 Şubat 2025 17:46

Uyarılar peş peşe geldi: 75 şehir için dikkat çeken açıklama

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı önümüzdeki günlerde şiddetini artıracak. Meteorolojik değerlendirmelere göre, salı ve çarşamba günü etkili olan kar yağışı okulların tatil edilmesini sağlayacak kadar güçlü olacak.

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Meteorolojik veriler, kar severler için sevindirici bir haber veriyor. İstanbul'da yıllardır beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı geçtiğimiz hafta etkili olmuş ancak daha sonra sağanak yağışa dönerek vatandaşların beklentisini karşılamamıştı. Yapılan uyarılar İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde kar yağışının tekrar hakim olacağı yönünde.

Kar yağışını heyecanla bekleyenler için Havaforum açıklama yaptı. Havaforum'un aktardığı verilere göre, kar yağışının güçlü bir şekilde gelmesi durumunda, 70-75 şehirde okullar tatil olacak. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Kar severler şöyle bir silkilelim ve kendimize gelelim. Yıllardır beklediğimiz o ana daha da yaklaşıyoruz. Meteorolojik modellerde pozitif gelişmeler var. Öyle bir güce sahip ki gelirse belediyelerin tuz stoklarında sorunlar yaşanabilir. 70-75 şehirde okullar tatil olur..."

ORHAN ŞEN: "BİR TIK FAZLA"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de uyarılara bir yenisini ekleyerek kar yağışının İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte etkisini artırarak tekrar başlayacağını ifade etti. Okulların dahi tatil edeceği kar yağışı için Orhan Şen şu açıklamayı yaptı:



UYARILAR GLOBAL BOYUTA ULAŞTI

Dünya çapında etkileşimli hava durumu tahmini hizmetleri sunan Windy şirketi, önümüzdeki hafta Türkiye'nin büyük bölümünde karlı havanın etkili olacağına dair bir rapor yayınladı. Yapılan tahminlere göre, ülke genelinde özellikle iç ve kuzey bölgelerde yoğun kar yağışının beklenmesiyle birlikte, karla kaplı alanlar artacak.  

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da  beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.
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