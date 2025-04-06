Uyarılar peş peşe geldi: Kara kış geri dönüyor





HAVA SICAKLIĞI





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI





İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI





AKOM'DAN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde de pus ve yer yer sis etkili olacak.Ülke genelindeki hava sıcaklığında bugün önemli bir değişiklik beklenmezken, yarından itibaren mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.Yağışların, Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İstanbul Valiliği de, 7 Nisan Pazartesi ve 8 Nisan Salı günü Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek "Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, haftalık hava tahmin raporunda 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi günleri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Pazar günü için (bugün) 3 ila 7 kilogram arasında yağış beklenirken pazartesi günü ise 5 ila 15 kilogram arasında yağış beklendiği belirtildi.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu çevreleri ile Doğu akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA 5°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 5°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 5°C, 15°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıNEVŞEHİR 4°C, 15°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 5°C, 17°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARABÜK 6°C, 18°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 9°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 17°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMeteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği Peş Peşe Uyardı! Kara Kış Geri Dönüyor, Sağanak ve Kar Geliyor - Resim : 2Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AMASYA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ERZURUM 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu