Uyarılar peş peşe geldi: Kara kış geri dönüyor

HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelindeki hava sıcaklığında bugün önemli bir değişiklik beklenmezken, yarından itibaren mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın güneyli yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI
İstanbul Valiliği de, 7 Nisan Pazartesi ve 8 Nisan Salı günü Marmara Bölgesi'nde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek "Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulundu.
AKOM'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, haftalık hava tahmin raporunda 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi günleri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Pazar günü için (bugün) 3 ila 7 kilogram arasında yağış beklenirken pazartesi günü ise 5 ila 15 kilogram arasında yağış beklendiği belirtildi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu çevreleri ile Doğu akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 4°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 6°C, 18°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği Peş Peşe Uyardı! Kara Kış Geri Dönüyor, Sağanak ve Kar Geliyor - Resim : 2
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu