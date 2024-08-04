Uyarılar peş peşe geldi: Lübnan'ı terk edin!

ABD: TİCARİ ULAŞIM SEÇENEKLERİ HALEN MEVCUT

İNGİLTERE: BÖLGEDEKİ DURUM HIZLA KÖTÜLEŞEBİLİR

İngiltere de tahliyelere yardımcı olmak üzere bölgeye ilave askeri personel, konsolosluk personeli ve sınır gücü yetkilileri gönderdiğini açıkladı; ancak vatandaşlarını 'ticari uçuşlar devam ederken' Lübnan'ı terk etmeye çağırdı. İki İngiliz askeri gemisi bölgede bulunuyor ve Kraliyet Hava Kuvvetleri nakliye helikopterlerini hazır bekletiyor. Dışişleri Bakanı David Lammy de bölgedeki durumun 'hızla kötüleşebileceğini' söyledi.

İsrail'in 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta aralarında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün de olduğu en az yedi kişiyi öldürmesinin ardından İsrail ordusu ve Hizbullah arasında bugün gece saatlerinde şiddetlenen saldırılar devam ediyor.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu. Lüban resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda dört hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği bilgisi verildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükselirken, ABD, vatandaşlarına 'uygun herhangi bir biletle' Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. İngiltere, İsveç, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Ürdün de vatandaşlarına yönelik olarak benzer uyarılar yayınladı.BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, 3 Ağustos Cumartesi günü yaptığı açıklamada vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Lübnan'da kalmayı tercih edenlerin 'acil durum planları yapmaları' ve 'uzun bir süre boyunca yerlerinde kalmaya' hazır olmaları gerektiğini belirtti. Birçok havayolu şirketinin uçuşlarını askıya aldığı ve iptal ettiği, birçoğunun da biletlerinin tükendiği ancak "Lübnan'dan ayrılmak için ticari ulaşım seçeneklerinin halen mevcut olduğu" belirtildi.ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'i İran ve desteklediği grupların olası saldırılarından korumaya yardımcı olmak için bölgeye ek savaş gemileri ve savaş uçakları gönderileceğini söyledi.Ne olmuştu?İsrail ve İran arasındaki gerilim, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen bir saldırıda 12 çocuk ve gencin öldürülmesiyle tırmanmıştı. İsrail Hizbullah'ı suçladı ve 'şiddetli' misilleme sözü verdi, ancak Hizbullah suçlamaları reddetti. Günler sonra Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu altı kişi daha öldü.Bundan saatler sonra Hamas lideri İsmail Haniye İran'da suikasta uğradı. Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenin için başkent Tahran'da bulunuyordu. Hamas ve İran, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Şükür'ün öldürüldüğü saldırıyı üstlenen Tel Aviv, benzer bir açıklamayı Hamas liderinin öldürüldüğü saldırı hakkında yapmadı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ise konuya ilişkin olarak İsrail'in bu cinayet nedeniyle 'ağır bir cezaya' çarptırılacağını söyledi.