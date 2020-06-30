Samanyolu Haber /Gündem / Uyarılara rağmen Asker uğurlama eğlencesi için İstanbul'da tünel kapattılar /30 Haziran 2020 09:02

Uyarılara rağmen Asker uğurlama eğlencesi için İstanbul'da tünel kapattılar

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlencelerinin devam ediyor .

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 Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kağıthane Tüneli'nde sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte son günlerde artan asker uğurlama eğlencelerinin koronavirüsün yayılması açısından tehdit oluşturması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarılarda bulundu.

Uyarı ve cezalara rağmen asker uğurlama eğlencesinin önüne geçilemiyor. Piyalepaşa Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kağıthane Tüneli'ni kapattı.

Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu grup üyeleri araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup, duran trafik yüzünden diğer sürücülerin korna çalması üzerine eğlencelerini kısa keserek konvoy halinde yollarına devam etti.
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