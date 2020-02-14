Uyarılara rağmen yıkmadılar

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak’taki 7 katlı boş binanın çökmesi ucuz atlatıldı ancak mahalle sakinleri olay nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, mahallede yaşayanların “Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması” açıklamasını yaptı ve bazı mahalle sakinlerinin olayın tanığı olduğunu söyledi.







‘HURDACILAR YÜZÜME TÜKÜRDÜ’





Yıkılan binanın yanındaki apartmanın 5. katında oturan bir mahalleli, iddianın doğru olduğunu belirterek şunları anlattı: Bugün saat 12.30’da sıralarında hurdacılar balyozlarla binanın kolonlarına vuruyordu demirleri almak için. Bende ‘Ne yapıyorsunuz, utanmıyor musunuz bina yıkılacak’ dedim. Adam bana bakarak yüzüme tükürdü. Sinirlendim içeri girdim. Aradan biraz zaman geçince, büyük bir gürültü duyduk. Daha sonra toz duman oldu her taraf. Deprem sandık hemen dışarı koştuk. Dışarı çıkınca hurdacıların demirlerini çıkardığı binanın yıkıldığını gördük. Elim ayağım titriyor. Bizim binanın balkonu da yıkıldı.”





‘BİNA SAHİPLERİ GİDİP GELİYORLARDI’





Mahalle sakinlerinden Sami Çimen, “Bina sahipleri sürekli belediyeye gidip geliyorlardı ‘gelin yıkın’ diye. Ama belediye sürekli erteliyordu” diye konuştu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binanın çökmesinden kısa süre sonra yaptığı açıklamada “Bu bina yarın resmi bir şekilde, planlı bir şekilde yıkılacaktı” ifadelerini kullanmıştı.





‘ARKADAŞIMA NE OLDU BİLMİYORUM’





Yıkılan binanın yanında bir tanıdığı ile birlikte para bozdurmaya giden Meyrem Soyar, “Ben binanın dibinde para bozduruyordum. Parayı bozdurmayınca yürümeye başladım ama arkadaşım orada bekliyordu. Numarası bende olmadığı için arayamadım. Beş on metre yürüyünce birden bir gürültü koptu. Dizlerimin bağı çözüldü resmen. Damarlarım kasıldı hareket edemedim. Arkama baktım her taraf tozlar içinde. Yandaki bina bile neredeyse yıkılıyordu. Bina sallanmaya başladı. O yan bina yıkılacak sandım üzerime doğru sallanıyordu. Hareket edemiyordum. Sonra hastaneye gittim, iğne yaptılar öyle kendime geldim” dedi.



