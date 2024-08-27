Samanyolu Haber /Gündem / Uyarıların ardından İstanbul'da sağanak başladı /27 Ağustos 2024 10:38

Uyarıların ardından İstanbul'da sağanak başladı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış kendini göstermeye başladı. Meteoroloji radarında kütlelerin boğaza giriş yaptığı görüldü.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. AKOM tarafından yayınlanan uyarılara göre Megakent bugün yer yer kuvvetlenen yağışlardan etkilenecek.

İstanbul'un kuzey ilçelerinde sağanak yağışın etkisini göstermeye başladığı görüldü. Yağış yüklü kütlelerin boğaz hattına giriş yapması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarına yansıdı.

BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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