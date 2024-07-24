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Uydu İletişim teknik personeline Moskova'da Suikast Girişimi

Askeri Uydu İletişim Birimi Başkan yardımıcısına Moskova'da suikast girişimi gerçekleşti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Moskova’da bir otomobile gerçekleşen suikast girişiminde, askeri uydu iletişim birimi başkan yardımcısı Andrei Torgashov ağır yaralandı. Patlamada Torgashov’un ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirdirildi.

Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, olayın kontrol altına alınması için talimat verdi. Müfettişler ve kriminologlar, operasyonel servislerle birlikte olay mahallini incelemeye başladı. Tıbbi ve patlayıcı muayenelerin ve incelemelerin ardınan olaya ilişkin detaylı açıklama yapılacak. Patlamanın meydana geldiği konutun avlusu çevre güvenliği sağlanarak kordon altına alındı ve bölgeye girişler yasaklandı.

Patlamanın meydana geldiği araç, Torgashov’un arabasıydı ve içinde patlayıcı cihazın yerleştirildiği tespit edildi. Şu anda hastanede tedavi altında olan Torgashov’un durumu ciddiyetini koruyor.

Kommersant’ın verdiği bilgilere göre, patlamada yaralanan kişi Savunma Bakanlığı’nda görevli bir memur ve daha önce Askeri İstihbarat GRU’da çalışıyordu. Olayın Ukrayna özel servisleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali de araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Irina Volk, aracın belirsiz bir cismin patlatılması sonucu havaya uçtuğunu bildirdi.

Bir camiye yönelik terör saldırısı önlendi

Bu arada Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod'daki bir camiye terör saldırısını son anda önlendiği iddia edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB (Rusya Milli İstihbarat Teşkilatı), Belgorod'daki bir camiye Ukrayna İstihbarat Servisinden iki ajan tarafından planlanan terör saldırısının son anda yapılan özel operasyonla engellendiğini duyurdu.

Rus güvenlik güçleri, Ukrayna özel servisine çalışan 38 ve 31 yaşında iki Rusya vatandaşını gözaltına aldı. Bu kişilerin şehirde bulunan müslümanların ibadet yeri bir camiyi ateşe vermeyi planladıkları bildirildi. Ukrayna İstihbaratının bu terör saldırısı için saldırganlara para sözü verdiği belirtildi.
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