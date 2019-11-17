Üye yapan İyi Partili isimlere saldırı

Ankara'da İyi Parti Keçiören Gençlik Kolları'nın parti çalışmasına Ülkü Ocakları mensubu 30 kişilik bir grubun saldırıda bulunduğu iddia edildi.





Saldırı esnasınde İyi Parti ilçe Başkanı Oğuz Kaan Dönmez'in de yaralandığı belirtildi.





Dönmez ve beraberindeki beşi kişilik parti üyelerinin, stand açtığı ve üye kaydı aldıkları sırada gerçekleştiği ifade edilen saldırıda Dönmez'in dışında iki parti üyesinin de darp edildiği aktarıldı.





Yaralanan üç ismin darp raporu aldığı ve saldırganlardan şikâyetçi olduğu belirtildi.