Samanyolu Haber /Gündem / Uygulama başlıyor: Maske takmayanlar 900 TL ceza ödeyecek! /21 Haziran 2020 09:45

Uygulama başlıyor: Maske takmayanlar 900 TL ceza ödeyecek!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu 48 ilde, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

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Koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

48 ilde zorunluluk var
22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
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