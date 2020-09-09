Uygur Bölgesi'nde film çeken Disney'e tepki

Yüz binlerce Uygur Türkü’nün kendi rızası dışında kamplarda tutulduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Mulan'ı çeken Disney, filmin sonunda Turpan Kamu Güvenliği Ofisi ve Çin Komünist Partisi (CPC) Sincan Uygur Özerk Bölgesi Tanıtım Departmanına teşekkür etti.







Sosyal medya kullanıcıları, "boycottMulan" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda Disney'e ve filme tepki gösterdi.





Dünya Uygur Kurultayının (WUC), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Disney'in yeni filminde Doğu Türkistan'daki gözaltı kamplarıyla alakası bulunan Turpan Kamu Güvenliği Ofisine teşekkür ettiği anımsatıldı.





Euronews'te yer alan haberde aktivist Shawn Zhang da Disney’i eleştirerek, Mulan filmi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çekilirken kaç bin Uygur'un Turpan Kamu Güvenliği Ofisince kamplara konulduğunu sordu.





Çin uzmanı Adrian Zenz ise yaptığı açıklamada, Turpan'daki Kamu Güvenliği Ofisinin Uygur Türklerinin tutulduğu "yeniden eğitim kamplarını” yönetmekle görevli olduğunu ileri sürdü.





Zenz, CPC'nin "tanıtım departmanının" bölgede Çin devletinin propaganda faaliyetlerini üretmekle sorumlu olduğunu belirterek, Disney’i, toplama kamplarının gölgesinde "vurgunculuk yapan" uluslararası bir şirket olarak nitelendirdi.





Turpan’ın Uygurlu peçeli kadınlar veya sakallı erkeklerin yeniden eğitim kamplarında tutulduğu ilk yer olduğunu dile getiren Zenz, şehirdeki Kamu Güvenliği Ofisinin kampların inşasından ve kamp alanlarında görevli polisleri işe almaktan sorumlu olduğunu ifade etti.





Zenz, Uygurların Turpan'daki yeniden eğitim çalışmalarına ilişkin en erken kanıtın Ağustos 2013'te ortaya çıktığını öne sürüyor.





Geçen haziranda yayımladığı bir raporda Zenz, Çin’in, Uygurlu kadınları kısırlaştırmaya veya doğum kontrolüne zorladığını iddia etmişti.





Zenz, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2017 başından bu yana yaklaşık 1,8 milyon kişinin "eğitim merkezlerinde" alıkonulduğunu savunuyor.





Öte yandan Uluslararası Af Örgütü de, Çin hükümeti ve Sincan yerel hükümetine teşekkür eden Disney'e tepki gösterdi.