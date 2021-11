Uygur etkinliğine salon vermeyen Mado’nun sahibi: Ben Çinliyim

Çin’in devlet kontrolündeki medyası CRI’nın Türkçe servisine konuşan Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, ticari yatırımlarını ve Çin’in siyasi hedeflerini değerlendiren açıklamalarda bulundu. Kanbur, “Üç defa ‘Ben nereliyim?’ diye sordum. Şaşırdılar. Ben Çinliyim dedim. Ne demek istediğimi sordular. İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim.” ifadelerini kullandı.







Serbestiyet’in aktardığına göre, dördüncü kez düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na her sene katıldıklarını belirten Kanbur, “Her fuara gidişte Mado Çin’de daha bilinir hale geliyor. Yiwu ve Şanghay’da açtığımız dükkânların ardından olumlu tepkiler almaya başladık” diye konuştu.





‘HER ÇİNLİYE BİR LİRALIK DONDURMA SATSAM YETER’

Çin’le ilgili ümidinin çok yüksek olduğunu ve Çin’de bir cep üretim tesisi kurmayı planladıklarını anlatan Kanbur, “Her Çinliye bir liralık dondurma satsam yeter” dedi.





‘ÇİN’İ TEBRİK EDİYORUM…’





Kanbur, Çin’in küresel rekabetteki yeri ve siyasi durumuyla ilgili şu yorumları yaptı:





“Çin’i tebrik ediyorum. Hem milliyetçi bir toplum hem de sessiz bir şekilde yol almaya çalışıyor. Kim ne derse desin dinlemiyor. Benim hedefim gitmek diyor. İstikametim önde yürümek diyor. Sakin ve kendini her resimde her sokakta görmek istiyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Gittiğim yerde kendi bayrağımı, resmimi ve dondurmamı görmek istiyorum. Bu bir vizyon işidir. Çin gelecekte dünyanın bir numarası olma yolunda. Bugün Çin’in dünyada girmediği bir nokta var mı? Arabistan’dan Amerika’ya her yerde Çin aktif şekilde hareket ediyor. Teknoloji ve birçok konuda Çin önde ilerliyor.”





‘BEN ÇİNLİYİM DEDİM, ŞAŞIRDILAR’





Çin’de 5 yıl içinde 1000 Mado şubesi hedefleri olduğunu söyleyen Kanbur, Çin’in Yiwu şehrinde açılan Mado mağazasında yaşanan bir anısını ise şöyle anlattı:





“Yiwu şehrinde açılış yapılırken eğlenceli bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı beni makamına davet etti. Güzel bir tören ile karşılandık. Yanımdaki müdürüme heyete benim nereli olduğumu sormasını istedim. Üç defa ‘Ben nereliyim?’ diye sordum. Şaşırdılar. Ben Çinliyim dedim. Ne demek istediğimi sordular. İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim. Onlar da o zaman biz de Kahramanmaraşlıyız dediler.”





NE OLMUŞTU?





Mado, geçtiğimiz ay Uygur derneklerinin Mado’nun Ankara Çukurambar’daki şubesinde düzenleyeceklerini duyurduğu bir toplantıyı son anda iptal etmişti. Toplantı, Çin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nı boykot amacıyla düzenlenmişti. İzin verilseydi “Soykırımcıda Olimpiyat Olmaz” başlıklı bir basın açıklaması okunacaktı.





Etkinliğin düzenleyicilerinden Doç. Dr. Erkin Emet, basın açıklamasının Mado’nun sahibi Mehmet Kanbur’un telefonuyla iptal edildiğini Serbestiyet aracılığıyla duyurmuştu.