Uygur 'köle işçilere' ürettirilen maskeler Avrupa'da satılıyor

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) isimli sivil toplum kuruluşunun yayımladığı rapor, Avrupalı iki büyük distribütörün bu maskeleri pazarladığını ve Avrupa genelinde şu ana kadar 5 ülkenin tıbbi malzemeleri satın aldığını gösteriyor.







Üç katlı, tek kullanımlık cerrahi maskeler, 50'li paketler halinde Hubei Haixin markası altında online olarak da satılıyor.





Uzmanlara göre, Çin'in farklı bölgelerindeki fabrikalarda çalışanlar, Çin'in "işgücü transferi" kapsamında farklı kentlere gönderdiği Doğu Türkistanlılar.





Euronews'ten Mustafa Bağ'ın haberine göre OCCRP'nin diğer STK'larla birlikte ortak hazırladığı ve "Çin'in Ezdiği Uygurların Ürettiği Covid-19 Malzemeleri Avrupa'da satıldı" başlıklı rapora göre, Hubei Haixin isimli Çinli medikal tedarikçinin üretim tesislerinde Doğu Türkistan'dan transfer edilen en az 130 Uygur işçiyi çalıştırıyor.





Hubei Haixin, Covid-19 salgınının ilk başladığı Hubei eyaletinde, Wuhan şehrinde ve Doğu Türkistan'dan 3 bin km uzaklıkta yer alan bir şirket.





Uygurların zorla çalıştırıldığı Çinli şirketin ürettiği malzemeleri satan distribütörler arasında Avrupa'nın en büyük eczane zincirlerinden birine ve tıbbi toptancılara sahip McKesson ile İskandinav ve Baltık bölgelerinde sağlık otoritelerine ve stokçulara maske satan İsveçli tıbbi malzeme firması OneMed bulunuyor.





Rapora göre her iki firma da Avustralya merkezli Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün (ASPI), 80 bin Doğu Türkistanlının çeşitli işlerde zorla çalıştırıldığı yönündeki raporunun yayımlanmasından sonra da Çinli firmadan alışveriş yapmaya devam etti.





OCCRP, her iki firmanın adının da ASPI raporunda yer aldığını kaydetti.





Organize suç ve yolsuzluk konusunda uzmanlaşmış soruşturma ve raporlama kuruluşu olan OCCRP, çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerden oluşan bir yapı.





OCCRP'nin araştırması, McKesson ve OneMed şirketlerinin ayrıca Çinli Zhende Medical tarafından üretilen ürünleri sattığını da belirledi.





Zhende Medical, Doğu Türkistan genelinde tedarik zincirleri ve yan kuruluşları olduğu gerekçesiyle insan hakları örgütleri ve uzmanlar tarafından riskli olarak nitelendiriliyor.





Raporun yayımlanmasının ardından Avrupa'da bazı eczaneler, bu maskeleri kaldırdı ve online satışını da durdurdu.





Avrupa Parlamentosu hafta içerisinde Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara yönelik kötü muamelesi ve zorla çalıştırma uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu tutulan yetkililere yaptırım için AB ülkelerine çağrıda bulunmuştu.





Tasarıda "Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Doğu Türkistan'daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi, zorla çalıştırılan kişilerin Çin'in farklı yerlerine gönderilmesi, bilinen Avrupa markaları ve şirketlerinin zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği" kuvvetli şekilde kınanmıştı.





Ayrıca Avrupalı milletvekilleri, özel sektörden Doğu Türkistan ile ilişkilerini değerlendirmelerini, arz zincirlerinde insan haklarına uyulduğunun tespiti için denetim yapmalarını, uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini istemişti.