Uygurlar yakınlarından endişeli

22 Aralık 2020’de Çin’in İstanbul’daki Başkonsolosluğu önünde toplanan 100 kadar Uygur, 18 gün boyunca 2017’den beri haber alamadıkları ailelerinin durumunu öğrenme talebiyle gösteri düzenledi.





Kamplarda alıkonan yakınlarından haber alabilmek için organize ettikleri protestoyla seslerini duyurmaya çalışan Uygurlar açıklamalarda bulundu





İki çocuk annesi 39 yaşındaki Emine Vahit, oğullarıyla Mart 2015’te Türkiye’ye geldi. Turdiniyaz gibi o da 2017 yılına kadar Çin’den uluslar arası ticaret yapıyordu. Bir gün aile bireylerine ulaşamadığında hayatını altüst oldu. Ailesi ile iletişim kurmak için Çin’in popüler mesajlaşma uygulaması WeChat’i kullanan Vahit, tanıdığı herkesin hesaplarını kapattığını ve yurt dışından kimseyle iletişim kurmadığını gördü. Sincan’a son gidişinde yaşadıklarını hatırlayan Vahit, Türkiye’ye dönüşünü “tam bir mu’cize” olarak değerlendiriyor.

