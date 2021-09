Uygurlar'a yapılan zulmü dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Dolkun İsa kişisel Twitter adresinden bir video paylaşarak, Türk makamlar tarafından uygulanan muamemeleri anlattı.



Büğün Türk makamları tarafından tekrar sınır dışı edildim. 2006'dan beri seyahat yasağım vardı ama bu yıl seyahat yasağım Ankara İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. DUK'un eski ve kurucu başkanı Erkin Alptekin'i hastanede ziyaret etmek için bugün Ankara'ya gelmiştim.



İngilizce attığı tweet de şu şekilde:



Today I am deported again by the Turkish police. I had a travel ban since 2006, but the travel ban was lifted by the Ankara Administrative Court in June. I came to Ankara today to visit Erkin Alptekin, the former president of WUC at the hospital. Court decision is meaningless