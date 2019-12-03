Uygurlara zulümde yeni skandal

New York Times, Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı yürüttüğü sistematik şiddetin boyut değiştirdiğini aktardı. Gazete, "Çin, Batı'dan aldığı yardımla DNA'yı kullanarak yüz tanımlıyor" başlığını kullandığı haberde, Çin'in usulsüz bir şekilde verileri topladığını okuyucularına duyurdu.







Doğu Türkistan'ın Tomşuk bölgesindeki görevlilerin bölgedeki yüzlerce Uygur Türk'ünden kan örnekleri aldığı belirtilirken, bunları kullanarak DNA'ları tasnif ettiğini yazan New York Times muhabirleri Sui-Lee Wee ve Paul Mozur, "ABD'nin geliştirdiği ve diğer ülkelerde de kullanılan teknolojinin henüz ilk adımlarını attığını teknoloji DNA'ları kullanarak kişinin yüzünü şekillendirebilecek. Bu şekilde kaçaklar yakalanabilecek ve hatta şüpheli kişiler yok edilebilecek. Fakat etik konusunda uzmanlaşan yetkililer Çin’in bu teknolojiyi ırksal olarak insanları ayrıştırarak ayrımcılığı körüklemek için kullanacağını söylüyor" yorumunu yaptı.





New York Times'ın haberinde, "Uzmanlar uzun vadede Çin'in komünist hükümetinin DNA örneklerinden oluşturulan görselleri kitle gözetleme teknolojisi ve yüz tanıma teknolojisiyle birleştirerek azınlık ve muhalefet üzerindeki baskıyı artırmasından endişe ediyor" ifadesi kullanıldı.





ABD basınında yer alan haberlerde bu araştırmaların Çin hükümeti tarafından desteklendiği ve bazı Avrupalı kuruluşlardan da fon aldığı belirtildi. Öte yandan kan örneklerinin Uygur Türklerinden zorla alındığı ifade edildi.