Samanyolu Haber /Dünya / Uygurlara zulümde yeni skandal /03 Aralık 2019 19:20

Uygurlara zulümde yeni skandal

Doğru Türkistan'da Uygur Türklerine uygulanan Çin zulmünde yeni detaylar ortaya çıktı. Çin hükümetinin, Uygur Türklerinin DNA'larını, kan örneklerini alarak onların yüzünü oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

SHABER3.COM

New York Times, Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı yürüttüğü sistematik şiddetin boyut değiştirdiğini aktardı. Gazete, "Çin, Batı'dan aldığı yardımla DNA'yı kullanarak yüz tanımlıyor" başlığını kullandığı haberde, Çin'in usulsüz bir şekilde verileri topladığını okuyucularına duyurdu.

Doğu Türkistan'ın Tomşuk bölgesindeki görevlilerin bölgedeki yüzlerce Uygur Türk'ünden kan örnekleri aldığı belirtilirken, bunları kullanarak DNA'ları tasnif ettiğini yazan New York Times muhabirleri Sui-Lee Wee ve Paul Mozur, "ABD'nin geliştirdiği ve diğer ülkelerde de kullanılan teknolojinin henüz ilk adımlarını attığını teknoloji DNA'ları kullanarak kişinin yüzünü şekillendirebilecek. Bu şekilde kaçaklar yakalanabilecek ve hatta şüpheli kişiler yok edilebilecek. Fakat etik konusunda uzmanlaşan yetkililer Çin’in bu teknolojiyi ırksal olarak insanları ayrıştırarak ayrımcılığı körüklemek için kullanacağını söylüyor" yorumunu yaptı.

New York Times'ın haberinde, "Uzmanlar uzun vadede Çin'in komünist hükümetinin DNA örneklerinden oluşturulan görselleri kitle gözetleme teknolojisi ve yüz tanıma teknolojisiyle birleştirerek azınlık ve muhalefet üzerindeki baskıyı artırmasından endişe ediyor" ifadesi kullanıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde bu araştırmaların Çin hükümeti tarafından desteklendiği ve bazı Avrupalı kuruluşlardan da fon aldığı belirtildi. Öte yandan kan örneklerinin Uygur Türklerinden zorla alındığı ifade edildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uygurlara zulümde yeni skandal Sonraki Haber >>

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:26:43