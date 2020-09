Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Haber Global televizyonunda yayınlanan "40" programına konuk olan Doğu Perinçek kendisine yöneltilen bir soru üzerine Mazlum Doğu Türkistan'a ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.





"BUNLARIN HEPSİ UYDURMA"

Milli Gazete'nin haberine göre Jülide Ateş'in kedisine yönelttiği "Doğu Perinçek için Çin milliyetçiliği, Türk Milliyetçiliğinden önce mi geliyor?" sorusuna yanıt veren Perinçek, "Toplama kampları, eğitim kamplarıdır. Bunlar Köy Enstitüleri gibidir. Zulüm, soykırım falan bunlar gerçekle hiçbir ilgisi olmayan laflar. Çin'de bir doğum kontrolü oldu, ama Uygur bölgesi o kontrolün dışında kaldı. Bize çocuk doğurtmuyorlar diyen Rabia Hanım'ın 17 tane çocuğu var. Uygur Bölgesine gittiğiniz zaman da bu insanların son derece özgür olduğunu görürsünüz. Ben dört kere Uygur Bölgesine gittim. Oradaki refahı gördüm. Bunların hepsi uydurma." açıklamasında bulundu.









"Doğu Perinçek'in şimdiye kadar söylediği tek bir gerçek yok"





Yıllardır on binlerce insanın katldeldiği, yüz binlerce insanın ise asimile edildiği Çin'de , Perinçek'in tepki çeken ifadelerini Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit

"Perinçek'in bir kısım yalanlarını dinledim." diyerek sözlerine başlayan Seyit Tümtürk, "Doğu Perinçek'in şimdiye kadar Doğu Türkistanla ilgili söylediği tek bir gerçek yok. Çin'in uyguladığı yasaklardan dolayı, bölgede bağımsız inceleme yapmak mümkün değil. Çin, işkence kamplarını gizliyor. Erkeklerimiz kamp ve cezaevindeyken, onların eşleri Çinli erkekler tarafından gece yatılı olarak 'kardeş aile' safsatasıyla kirletilirken, çocuklarımız Çin'e götürülerek asimile ediliyor." dedi.





"Perinçek'in yargılanması gerekir"



Ayrıca Tümtürk, "Burada zulüm yok demek, suçluyu övmektir. Gerçek adalet olsa, suçluyu ve suçu övmekten Perinçek'İn yargılanması gerekir. Siyasi liderlerin konuya sessizliği göze çarpıyor. Alan Perinçek'e tahisis edilmiştir. Doğu Perinçek gerçekleri söylediğimiz için bizi mahkemeye vermiş durumda. Aralık ayında mehkememiz var." dedi.









ON YEDİ ÇOCUK YALANI

On yedi çocuğu olduğu iddia edilen Rabia Hanım'a ilişkin ise Tümtürk, "Rabia Hanım'ın on yedi çocuğu yok. On bir çocuğu vardır. Rabia Hanım iki evlilik yaptı. Yaptığı evlilikler doğum yasağından önce gerçekleşti. Doğu Perinçek'e sorulan sorular, halkın gözündeki yerini gösteriyor." açıklamasında bulundu.





TÜMTÜRK'TEN PERİNÇEK'E HODRİ MEYDAN

Perinçek ile televizyon programında karşılaşmak istediğini dile getiren Tümtürk, "Eğer Doğu Perinçek bu iddialarında kendine güveniyorsa ve yüreği yetiyorsa, istediği televizyon kanalında, Doğu Türkistanlıların içinde bulunduğu ızdırapı zulmü ve Perinçek yalanlarını ifşa etmek adına, bir program talep ediyorum. O zaman milletimiz kararını verir." dedi.