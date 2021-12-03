Uygurların köleleştirilmesine ortak olan Zara’ya boykot









Glucksmann takipçileriyle bir “utanç listesi” de paylaştı.





Bölgesel Komisyon, Zara’nın Bordeaux’nun işlek sokaklarından Sainte-Catherine’de bulunan mağazasını büyütmesine müsaade etmedi. Talebi inceleyen Komisyon, 3 aleyhte, 1 lehte ve 6 çekimser oyla projeye olumsuz görüş verdi.TR724'ten Ensar Nur'ungöre, Gerekçe olarak ise, Zara’nın ait olduğu Inditex şirketinin tedarikçisinin Uygurların zorla çalıştırıldığı kamplar olması gösterildi. Bu kapsamda Fransa’da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı’nın İnsanlığa Karşı Suçlar birimi tarafından Haziran ayı sonunda açılan soruşturma hala devam ediyor.Soruşturma, yolsuzlukla mücadele derneği Sherpa’nin, Ethics sur l’étiquette kolektifinin, Avrupa Uygur Enstitüsü’nün ve Sincan eyaletinde toplama kamplarında tutulan bir Uygur kadının geçtiğimiz nisan ayında yaptığı şikayete ve Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından Mart 2020’de yayınlanan bir rapora dayanıyor.Raporda, Uniqlo France, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Duti), SMCP (Sandro, Maje, de Fursac) ve Skechers gibi markaların Uygurların zorunlu çalışmaya tabi tutulduğu fabrikaların ürünlerini kullandığı belirtiliyor.Komisyon’da Bordeaux Belediyesi’ni temsil eden Alain Garnier, “Aldığımız siyasi bir karar. Taşeronlarına yeterince hakim olmayan mağazaların genişletilmesini reddederek güçlü bir sinyal vermek istedik” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.Uzun zamandır Uygurların özgürlüğü için mücadele veren Avrupa Parlamentosu Fransız milletvekili Raphaël Glucksmann da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bordeaux’da alınan kararı sevinçle karşıladı. “Black Friday” kapsamında da bir mesaj paylaşan Glucksmann şu ifadeleri kullandı:“2020’den beri kölelik altındaki bir halkın sırtından zenginleşen çok uluslu şirketlere karşı kampanya yürütüyoruz. Bazıları isteklerimizi kabul etti. Diğerleri etmedi. Kamu otoriteleri artık harekete geçmelidir.Ekibim, diğer markaları belirlemek ve Uygurların zorla çalıştırılmalarıyla ilgili bağlantılara dair kanıt toplamak için çalışıyor. Kısa süre içinde araştırmalarımızın sonuçları hakkında sizi bilgilendireceğim. Söz verilen “ithalat yasağı” gelene kadar Avrupa Komisyonu’nun peşini bırakmayacağım.Köleliğe dayalı ürünleri Avrupa pazarından yasaklanana kadar. Örneğin, köle isçilik kullanılarak yapılan Zara gömlekleri ve Nike ayakkabıları gümrüklerimiz tarafından ele geçiriline kadar. Yakında bu konuda size ihtiyacım olacak. Mücadele devam ediyor!”