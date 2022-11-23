Uykusuz, Erdoğan'la Sisi'nin görüşmesini çizdi

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken 20 Kasım tarihinde Katar’da dikkat çeken bir görüşme yaşandı.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.





Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.





Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.





Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında, "Tayyip Erdoğan, 'Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam' sözleriyle hedef aldığı Sisi ile Katar'da el sıkıştı" ifadelerine yer verildi.







Karikatürde Erdoğan'ın trafik levhası olarak 'u dönüşü' yaptığı görünüyor.





İşte derginin bu haftaki kapağı:







