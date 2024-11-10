Uykuyla ilgili önemli araştırma: Yaşlılığı doğrudan etkiliyor

Çin'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, sağlıklı yaşlanmanın anahtarının yeterli uyku süresi olduğunu ortaya koydu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Çin’deki Wenzhou Tıp Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, günde en az 7 saat uyuyan bireylerin ileriki yaşlarda daha sağlıklı olduğu belirlendi. Araştırmada, 45 yaş ve üzeri yaklaşık 3.500 katılımcının 2011, 2013 ve 2015 yıllarındaki uyku alışkanlıkları takip edildi ve beş yıl sonra sağlık durumları değerlendirildi.





Katılımcılar, uyku sürelerine göre beş gruba ayrıldı: uzun süre uyuyanlar (8-9 saat), normal uyku düzenine sahip olanlar (7-8 saat), uyku süresi zamanla azalanlar, artan uyku süresine sahip olanlar ve kısa uyuyanlar (5-6 saat).





Elde edilen sonuçlar, gece en az 7 saat uyuyan kişilerin daha sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirdiğini gösterdi.





Araştırmacılar, sağlıklı yaşlanmayı kronik hastalıklardan uzak, fiziksel bozukluklardan arınmış, zihinsel sağlığı yerinde ve aktif bir yaşam sürmek olarak tanımladı.