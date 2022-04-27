Samanyolu Haber /Politika / Uysal ile Davutoğlu ne konuştu? /27 Nisan 2022 00:58

Uysal ile Davutoğlu ne konuştu?

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kriteri olarak "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesini kullanmış ve bu sözler tartışma konusu olmuştu. Bu ifade sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yapan Uysal, söz konusu temasta konuşulanları anlattı.

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Seçim süreci yaklaşırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı da merak konusu olmaya devam ediyor.

Söz konusu adayın kriterleri tartışılırken Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adaylık kriteri olarak "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." sözlerini kullanması tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Uysal, bu sözleri sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yapmıştı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre DP lideri Uysal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "6'lı masadaki kişileri hedef alarak söylemedim. Son tweetimin öncesi var. Türkiye'de kendisini muhalefette konumlamış önemli bir muhalefet kitlesi var. Sürecin tarif ettikleri var. Hele hele masada birlikte oturduklarımı hedef alacak sözler değil. En nihayetinde kendilerini kast etmediğimi ifade ettim. O noktada problem yok. Siyasetin içindeyiz. Biz de 70 yıllık hareketiz. Yeri gelir 70 yılın hesabı sorulur. Kendileri de açıklıyor 'eğer bir sorumluluk düşüyorsa kabul ediyoruz' diyorlar. İşin sahibi sayın Erdoğan'dır. O sürecin içerisinde isimeri merkeze alarak değerlendirme yapmadığımı da kendilerine ifade ettim. Onlar da benim beyanımı esas olarak kabul ettiler" dedi.

Uysal ayrıca "Sayın Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu. Elbette her partinin bir siyasi geçmişi var. Bütün meseleleri konuştuk. Bir tartışma ve olumsuzluk olmadı. Medeni insanlarız. Sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Kendi endişelerini dile getirdi. İktidara itirazı olan kitleler var. İktidardan kopmuş ama temayülleri netleşmemiş kitleler var. O kitlelerin endişelerinden bahsedildi. Ben böyle yorumladım" ifadelerini kullandı.
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