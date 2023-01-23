Samanyolu Haber /Politika / Uysal: Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyorum /23 Ocak 2023 09:23

Uysal: Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak aday olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'e konuşan Uysal, "Altılı Masa'da Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazı olmayan en net isim olarak görülüyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Elbette düşünüyorum" yanıtını verdi.

Uysal, Kılıçdaroğlu için, "Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Sayın Kılıçdaroğlu doğru olan, bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim" diye konuştu ve ekledi:

Muhalefetin çok alternatifi olduğunu da düşünüyorum ama bu adaylar içinde Kılıçdaroğlu en kuvvetli olanlardandır...Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum."

Gültekin Uysal
Demokrat Parti Genel Başkanı
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