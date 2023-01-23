Uysal: Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyorum

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'e konuşan Uysal, "Altılı Masa'da Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazı olmayan en net isim olarak görülüyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Elbette düşünüyorum" yanıtını verdi.



Uysal, Kılıçdaroğlu için, "Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Sayın Kılıçdaroğlu doğru olan, bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim" diye konuştu ve ekledi:



Muhalefetin çok alternatifi olduğunu da düşünüyorum ama bu adaylar içinde Kılıçdaroğlu en kuvvetli olanlardandır...Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum."



Gültekin Uysal

Demokrat Parti Genel Başkanı