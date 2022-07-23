Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu baronu savcı tutuklandı /23 Temmuz 2022 10:18

Uyuşturucu baronu savcı tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında polislere uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı için gözaltına alınan terör savcısı tutuklandı. Savcının tutuklanmasıyla birlikte 4’ü polis olmak üzere 15 kişi tutuklanmış oldu.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu, 29 Ekim 2021 gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A. kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobille 25 kilo eroin taşırken yakalanıp tutuklandı.

Polisin ele geçen cep telefonunda yapılan incelemede Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak çalışan ve terör olaylarına bakan Osman Y. ile irtibatı olduğu, polisi savcının sevk ve idare ettiği belirlendi. Bunun üzerine savcı HSK tarafından 3 ay önce açığa alındı. Bugün ise savcı Adana’da görev yaptığı için Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri savcıyı Antalya’da gözaltına aldı.

Savcı Adana’ya getirilerek sorguya alındı. Savcının sorgusunda kendisine komplo kurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Savcı ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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