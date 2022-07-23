Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! /23 Temmuz 2022 13:15

Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

Uyuşturucu baronu Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş’ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

SHABER3.COM

İktidarın yayın organlarından Sabah Gazetesi Uyuşturucu Baronu Savcı Osman Yarbaş'ın mesaj trafiğini yayınladı . 

Tutuklanan Yarbaş'ın tek icraatının uyuşturucu ticareti yapmak olmadığı da ortaya çıktı. 

Adana’dan Konya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya’daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş’a ulaşılmıştı. Yarbaş’ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve ‘F.... borsası’ oluşturduğu belirlenmişti.

Savcı Yarbaş ve çevresindeki bazı polisler, çok sayıda masum insanı ‘güncel soruşturmalarla’ tehdit ederek milyonlarca lira rüşvet aldıkları bir çete kurmuşlar. 

Yapılan incelemede Çete  üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından 'Haklarında hizmet hareketine yakın olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelileri tek tek arayarak, “Hakkınızda suçlama dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek.” dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.

SUÇ YALAN, RÜŞVET GERÇEK

Çete üyeleri arasındaki mesajlaşma trafiği de Uyuşturucu baronu savcının masum insanların nasıl uyduruk gerekçelerle ‘suçlu’ gösterildiğini de ortaya koyuyor. Çete, haklarında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verilen insanları bile arayarak tehdit ediyor.

Soruşturma dosyasında bir çete üyesi ile savcı arasında geçen diyalog dikkat çekici. Yapılan görüşmede çete üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira rüşvet istediği görülüyor.

SKANDAL MESAJLAR

Uyuşturucu baronu ile Çete üyesi arasında geçen konuşma şöyle:

Savcı: Sen ara doktoru. De ki geldin mi Adana’ya diye sert konuş.
 
Çete üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.
 
Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.

Çete üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400’ü söyleseydin ya.

Çete üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.

Savcı: Net ol. 400’ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.

Çete üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.

Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?

Çete üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.

Savcı: Açarız biz de.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında polislere uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı ortaya çıkan terör savcısı dün tutuklanmıştı. Savcının tutuklanmasıyla birlikte 4’ü polis olmak üzere 15 kişi tutuklanmış oldu. Çete üyesi kurye polis memurunun otomobilinde 25 kilo eroin ele geçirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya... Sonraki Haber >>

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:42