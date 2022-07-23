Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

İktidarın yayın organlarından Sabah Gazetesi Uyuşturucu Baronu Savcı Osman Yarbaş'ın mesaj trafiğini yayınladı .





Tutuklanan Yarbaş'ın tek icraatının uyuşturucu ticareti yapmak olmadığı da ortaya çıktı.





Adana’dan Konya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya’daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş’a ulaşılmıştı. Yarbaş’ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve ‘F.... borsası’ oluşturduğu belirlenmişti.







Savcı Yarbaş ve çevresindeki bazı polisler, çok sayıda masum insanı ‘güncel soruşturmalarla’ tehdit ederek milyonlarca lira rüşvet aldıkları bir çete kurmuşlar.





Yapılan incelemede Çete üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından 'Haklarında hizmet hareketine yakın olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelileri tek tek arayarak, “Hakkınızda suçlama dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek.” dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.





SUÇ YALAN, RÜŞVET GERÇEK





Çete üyeleri arasındaki mesajlaşma trafiği de Uyuşturucu baronu savcının masum insanların nasıl uyduruk gerekçelerle ‘suçlu’ gösterildiğini de ortaya koyuyor. Çete, haklarında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verilen insanları bile arayarak tehdit ediyor.





Soruşturma dosyasında bir çete üyesi ile savcı arasında geçen diyalog dikkat çekici. Yapılan görüşmede çete üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira rüşvet istediği görülüyor.





SKANDAL MESAJLAR





Uyuşturucu baronu ile Çete üyesi arasında geçen konuşma şöyle:





Savcı: Sen ara doktoru. De ki geldin mi Adana’ya diye sert konuş.





Çete üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.





Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.





Çete üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.





Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400’ü söyleseydin ya.





Çete üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.





Savcı: Net ol. 400’ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.





Çete üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.





Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?





Çete üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.





Savcı: Açarız biz de.





Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında polislere uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı ortaya çıkan terör savcısı dün tutuklanmıştı. Savcının tutuklanmasıyla birlikte 4’ü polis olmak üzere 15 kişi tutuklanmış oldu. Çete üyesi kurye polis memurunun otomobilinde 25 kilo eroin ele geçirilmişti.