Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi gece yarısı tahliye etmişti /15 Şubat 2020 18:28

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi gece yarısı tahliye etmişti

Uyuşturucu ticareti ve bir dizi cinayetin sanığı olarak tutuklanan Naci Şerifi Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hakim C.Ö.’nün 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Burhan Kuzu'nun Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddialarına dair bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'na göndermesi üzerine Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatılmıştı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018'de tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. 

Zindaşti’nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. Kuzu iddiaları, “Kendisini tanımam.” diyerek reddetmişti.

HÂKİM C.Ö.'YE ÜÇ AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI!

Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hâkim C.Ö.’nün 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. 

Habertürk’ün haberine göre müfettişlerin hazırladığı dosyada ortaya çıkan ifadelerden sonra HSK, hâkim C.Ö.’yü meslekten tedbiren uzaklaştırıldı. 

Görevden uzaklaştırmaya dair bilgi HSK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda yer aldı. 

Buna göre 3 aylık uzaklaştırma süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan hâkim C.Ö. hakkında nihai kararı  HSK disiplin kurulu tarafından verilecek.
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