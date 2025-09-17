Uyuşturucu, gizli kayıt, şantaj... AKP'de yeni pudra şekeri skandalı

AKP ikinci 'pudra şekeri' vakasıyla çalkalandı. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir video ortaya çıktı. Yıldırım, il başkanlığı koltuğuna geçmek isteyen kişilerin bu videoyla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdü.





2021 yılında lüks otomobil içinde kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nun ardından bu kez Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir video ortaya çıktı.





VİDEOYLA ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Yıldırım, Sözcü gazetesinden Veli Toprak'a yaptığı açıklamada videoyu kendisine “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak sunduklarını iddia etti. Başkan Yıldırım, oğlunun geçmişteki ticari ilişkileri nedeniyle sıkıntıya girdiğini, yaklaşık 7-8 ay önce ticareti bıraktığını ve kendisinin yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Yıldırım, oğlunun galericilik adı altında iş yapan bazı kişilerce tuzağa düşürüldüğünü savunarak, “Galericilik adı altında iş yapan ahlaksızlar çocuğu öyle bir düşürmüşler ki ne Allah tanıyorlar ne peygamber ne de kitap” ifadelerini kullandı.





ESKİ ORTAK TUZAK KURDU

Videoyu çekenin oğlunun eski ortağı olduğunu belirten Yıldırım, görüntüde oğlunun yanında üç kişi daha olduğunu ve bu kişilerden birinin de ortağı olduğunu söyledi. Yıldırım, “Videoyu gördüm, onların hepsi bitti. Videoda 3 kişi daha var, onlardan biri de oğlumun ortağı. 1 yıl önce 4’ü beraberlerken ortağı video çekiyor, saklıyor. Emniyet müdürü ve vali ile sürekli beraberim. Oğlumun yanlışı varsa o yanlışın da üzerine gidilsin. Ben bu tefecileri emniyete bildirdim, topladılar sonra da imza karşılığı saldılar.” dedi.











