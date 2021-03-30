Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu görüntülerini Ayvatoğlu kendisi çektirmiş /30 Mart 2021 13:55

Uyuşturucu görüntülerini Ayvatoğlu kendisi çektirmiş

Uyuşturucu kullanma görüntüleriyle tepki çeken Kürşat Ayvatoğlu'nun görüntüleri kendisinin çektirdiği ortaya çıktı. Görüntüleri çeken Ufuk T, Ayvatoğlu'nun iş yaptığı arkadaşına karşı "işini sağlama almak" için çektirdiğini belirtti. Ayrıca Ayvatoğlu'nun telefonunda uyuşturucu kullandığına dair başka videolar olduğu da tespit edildi.

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Lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun savcılık ifadesinden yeni detaylara ulaşıldı.

Habertürk TV'nin haberine göre; Ayvatoğlu kendisine yöneltilen "Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz?" sorusuna "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri tahminen 1,5 yıldır kullanmaktayım. Bu maddeleri genelde arkadaş ortamında para karşılığı olmadan almaktayım ve kullanmaktayım. Ancak bu maddeleri, tam olarak tanımadığım 'Ayhan' olarak bildiğim 35 yaşındaki erkek şahıstan alıyordum" yanıtını verdi.

"PARA VERMEDİM, PARA İSTEMEDİM"

Ayvatoğlu, "Arkadaşlarınıza uyuşturucu temin ettiniz mi?" sorusuna "Ben para karşılığı kimseye uyuşturucu temin etmedim. Ben bu şahsa herhangi bir uyuşturucu satışı yapmadım. Maddeyi ortak olarak kullanıyorduk. Para vermedim, para istemedim. Kastamonu'da herhangi birine uyuşturucu madde satmadım" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETTİ

Ayvatoğlu, uyuşturucu madde kullandığı görüntülere ilişkin şunları söyledi:

"Bu görüntüdeki şahıs benim. Daha önce pudra şekeri olarak bahsetmiştim. Bunların pudra şekeri olmadığını, uyuşturucu madde olduğunu hatırladım. Ve bu videonun geçen yıl Kastamonu'ya gittiğimde, arkadaşlarımla araç içinde kullandığım uyuşturucu madde olduğunu hatırladım."

CEP TELEFONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Öte yandan, Ayvatoğlu’nun cep telefonun dijital incelemesi de yapıldı. Yapılan incelemede, Ayvatoğlu’nun arkadaşları ile çok sayıda uyuşturucu madde içeren konuşma yaptığı görüldü. Ayrıca çeşitli uyuşturucu maddelerin kullanıldığına dair görüntülere de ulaşıldı.

"KÜRŞAT, İŞİNİ SAĞLAMA ALDIRMAK İÇİN ÇEKTİRMİŞ" 

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri çeken Ufuk K., ise ifadesinde şunları kaydetti:

“Videoyu 2020 yaz ayında Kastamonu’da ben çektim. Ön koltukta oturan Dolunay O.’nun araçta olmadığı bir esnada Kürşat, ‘kokain kullanacağız, sen de bu esnada bizim videomuzu çek’ dedi. Bu videoyu çektiğimden Dolunay’ın haberi yoktu. Kürşat, Dolunay uyuşturucu madde kullanırken çıkmamış diyerek videoyu sildi. Birlikte iş yapacaklarmış, işini ‘sağlama almak’ için çektirmiş. Silinenler kısmından videoyu geri yükledim ve daha sonra Yağız M.’ye attım.”


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