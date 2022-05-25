Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat'ı serbest bıraktılar

Yurt dışından kargo yoluyla uyuşturucu ithal ettiği iddiasıyla eski Türk- Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve bir kozmetik markası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ında aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Akat’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.





Duruşma, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz Cuma günü görüldü.





Mahkeme başkanının “Yurt dışından asıl getirmek istediğiniz hammadde neydi” sorusuna Akat, “Demir cevheri ile ilgili bir talebim oldu” dedi. Sanık, başkanın “Demir cevherinin kozmetikte kullanım alanı var mı” sorusuna “Benim amacım ithal edebilecek katma değer elde edebileceğim bir ürün arayışıydı. Bu demir cevheri kozmetikte kullanılmayacak, iç pazara sunulacaktı” diyerek cevap verdi.





“YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”





Demir cevherinin sanayide demir ve demir türevi maddelere kullanıldığını söyleyen sanık, “Bunun ithalatını yapıp iç piyasaya satışını gerçekleştirmek istiyorduk” şeklinde konuştu. Başkanın, “Siz çok ucuz bir ürün sipariş ettiniz ancak size çok pahalı bir ürün gönderiliyor buna ne diyeceksiniz” sorusuna ise sanık, “Yanlışlıkla olduğunu düşünüyorum” dedi.





Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Osman Akat’ın, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Süleyman Yekenkunrul ve Tevfik Akan Atak’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.