Uyuşturucu kaçakçısı Venezuela'da bakan oldu

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ekonomi alanında başkan yardımcısı olan El Aissami sosyalist lider Hugo Chavez'in de kuzenlerinden biri.







Euronews'te yer alana habere göre Venezuela'da devlet tarafından yönetilen petrol şirketi PDVSA'nın başına ise Asdrubal Chavez atandı.





El Aissami'nin ataması Venezuela resmi gazetesinde yayınlanırken hükümetten konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.





Bu iki makamda da daha önce General Manuel Quevedo bulunuyordu. 2017'den beri devam eden Quevedo'nun bakanlığı döneminde ülkenin petrol üretimi yüzde 65 düştü. Venezuela, günde 2 milyon varilden günde 700 bin varil petrol üretimine kadar geriledi.





Dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan Venezuela'da geçtiğimiz hafta petrolün litresi 2 Amerikan doları oldu.





Venezuela'nın yeni Petrol Bakanı El Aissami hakkında mart ayında ABD'de bu ülkenin uyguladığı yaptırımları delmek ve uyuşturucu kaçakçılığı için rüşvet almaktan soruşturma başlatıldı. 2017 yılında El Aissami uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesi ile ABD tarafından yasaklandı.





Venezuela'nın yeni Petrol Bakanı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun en çok aranan 10 kişi listesinde bulunuyor.