Uyuşturucu kullanan Ayvatoğlu'na AKP'den görülmemiş destek

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullandığı görülen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'na, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'den destek açıklaması geldi.





Birinci, görüntülerle ilgili gelen yorumlar üzerine sosyal medya hesabından "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay... Onu yerden yere vurmak da kolay... Bir siyasi skandala çevirme çabası da kolay... Zor olan o genç tek değil, uyuşturucu maalesef gençlerimizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım..." yanıtı verdi.







Kendisinin Yeşilay Cemiyeti yöneticisi olduğunu belirten Birinci, "Bu afetten siyaset çıkaranlar basit iş peşindeler." iddiasında bulundu.





Diğer yandan sosyal medyada Kürşat Ayvatoğlu'nun AKP'li Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürülmüş, ancak bu iddiaya karşın Ayvatoğlu'nun AKP Genel Merkez büro çalışanı olduğu belirtilmişti.

