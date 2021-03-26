Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu kullanan Ayvatoğlu'na AKP'den görülmemiş destek /26 Mart 2021 16:12

Uyuşturucu kullanan Ayvatoğlu'na AKP'den görülmemiş destek

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'na sahip çıktı. "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay..." ifadesini kullanan Birinci "Ayvatoğlu'nu kınamak yerine ona ulaşmak gerektiğini" öne sürdü.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullandığı görülen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'na, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'den destek açıklaması geldi. 

Birinci, görüntülerle ilgili gelen yorumlar üzerine sosyal medya hesabından "Uyuşturucu kullanan bir genci kınamak kolay... Onu yerden yere vurmak da kolay... Bir siyasi skandala çevirme çabası da kolay... Zor olan o genç tek değil, uyuşturucu maalesef gençlerimizi tehdit ediyor. Kınamak yerine ulaşmamız lazım, çabalamamız lazım..." yanıtı verdi.

Kendisinin Yeşilay Cemiyeti yöneticisi olduğunu belirten Birinci, "Bu afetten siyaset çıkaranlar basit iş peşindeler." iddiasında bulundu.

Diğer yandan sosyal medyada Kürşat Ayvatoğlu'nun AKP'li Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürülmüş, ancak bu iddiaya karşın Ayvatoğlu'nun AKP Genel Merkez büro çalışanı olduğu belirtilmişti.
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