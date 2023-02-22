Samanyolu Haber /Dünya / Uyuşturucu mafyası, bakanı maaşa bağlamış /22 Şubat 2023 09:22

Uyuşturucu mafyası, bakanı maaşa bağlamış

Meksika’da bir zamanlar uyuşturucuyla mücadelenin yüzlerinden biri olan eski Güvenlik Bakanı Genaro García Luna, ülkenin en büyük suç örgütlerinden uyuşturucu karteli Sinaloa’dan milyonlarca dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle çıkarıldığı ABD mahkemesince suçlu bulundu.

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ABD’nin Texas eyaletinde 2019 yılında tutuklanan García Luna, hakkında suçlamaları reddetmişti.

54 yaşındaki eski politikacı, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre García Luna’nın en az 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

New York’taki bir mahkeme, dört hafta süren duruşmalar ve üç günlük jüri görüşmelerinin ardından kararı aldı.

Savcılar, García Luna’nın içinde milyonlarca dolar paranın yer aldığı çantaları Meksika’da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın lideri olduğu Sinaloa uyuşturucu kartelinden teslim aldığını kabul ettiğini bildirdi.

Görevinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen García Luna, ABD'de yargılanan en yüksek unvana sahip Meksikalı yetkili konumunda.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un sözcüsü Jesús Ramírez Cuevas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve eski Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderón'u hedef aldı.

García Luna, 2006 yılından itibaren Calderon hükümetinde uyuşturucu kartellerine yönelik alınan önlemlerden sorumluydu.

Ramirez Cuevas, “Felipe Calderón'un eski yaveri için adalet yerini buldu” derken, Meksika halkına karşı işlenen suçların asla unutulmayacağını belirtti.

Meksika’da yaşayan İngiliz yazar ve Latin Amerika ülkesinin yeraltı suç dünyası üzerinde uzmanlaşan Ioan Grillo, BBC News'a yaptığı değerlendirmede, söz konusu mahkumiyetin gerek ABD gerekse de Meksika hükümetlerinin yolsuzluk ve organize suçla mücadelesi için "büyük etkileri" olacağını söyledi.

Bunun savcıların benzer davaların peşine düşmeye yönelik teşvikler yaratabileceğini vurgulayan Grillo, “Savcılar, fiziki kanıtlar olmaksızın yalnızca uyuşturucu kaçakçılarının ifadelerine dayanıp onu gözaltına alarak belli bazı riskleri almışlardı” dedi.

Grillo, söz konusu mahkumiyetin, Meksikalı yetkililerin “açık biçimde yaşayacağı yozlaşmaların" da önüne geçebileceğini savundu.

Meksika'nın uyuşturucuya karşı savaşının mimarı olarak kabul edilen eski bakanın, Sinaloa uyuşturucu karteliyle rakipleri hakkında bilgi paylaştığı ve karteli operasyonlar konusunda uyardığı belirtildi.

García Luna bu iddiaları yalanladı.

García Luna hakkındaki ilk iddialar 2019 yılında müebbet artı 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Guzman’a yönelik açılan davada ortaya atıldı.
Kartelin Jesus "Rey" Zambada isimli eski bir üyesi, duruşmalarda verdiği ifadelerde Guzman’ın García Luna'ya milyonlarca dolar ödeme yaptığını iddia etti.

García Luna hakkında ise daha sonra Zambada dahil dokuz farklı tanığın ifadelerine dayanarak bir dava açıldı.

García Luna duruşmada ifade vermeyi reddetti.
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