Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu şebekesinde üç polis! /19 Haziran 2020 13:10

Uyuşturucu şebekesinde üç polis!

Haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 3'ü polis 62 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

SHABER3.COM

Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

ARALARINDA ÜÇ POLİS DE VAR

Haklarında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 3'ü polis 62 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptıkları öğrenildi.
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