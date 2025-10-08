Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında "Uyuşturucu madde kullanımına özendirmek" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık "Gözaltı yok" dedi ama jandarma tarafından evlerinden alınan ünlü isimler kan örneği alınmak üzere sağlık kuruluşuna götürüldü.



19 kişi, kan örneklerinin alınması ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:



"Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan."