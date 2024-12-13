Uyuşturucu suçluları için 106 cezaevi açılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen törenle iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri ve ortak uygulamalara ilişkin bir protokole imza attı.





Törende konuşan bakan Tunç, "İlk önce Adana'da bir uygulamaya başladık. Adana'da sadece uyuşturucu suçlarının kaldığı ve onların rehabilite edildiği, uzmanların görev aldığı bir cezaevi faaliyeti başladı. Şu an 98'e yakın hükümlü orada barındırılıyor. İkinci olarak da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ikinci uygulamaya başladık. Şimdi de Bolu'da bir hazırlığımız var. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ülke genelinde 106 cezaevini sadece uyuşturucu suçlarının tedavi edildiği hem cezalarını çekerken hem de onların tedavilerine yönelik çalışmaların yapılacağı onlara mahsus cezaevlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu kapsamda hem cezaevindeki iyileştirme kapsamında uzman ihtiyacı olacak hem de denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yükümlülerin de yine bir daha o suçu işlememeleri için onların desteklenmesine yönelik çalışmalar olacak. Burada tabii Yeşilay ile çalışacağız. Yeşilay hem dışarıdaki yükümlülerle ilgili hem de cezaevindeki hükümlülerle ilgili olarak bizlere destek olacak. O anlamda güzel bir protokol imza attık. Ülkemizi bu illetten, geleceğimizi karartan bu kötü alışkanlıklardan kurtarmamız lazım. Bu konuda da hem önleyici hem de caydırıcı çalışmaların bakanlık olarak Yeşilay ile sürdürmenin kararları içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.