Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu taciri olan infaz koruma memuru tutuklanıp kendi cezaevine konuldu /04 Aralık 2019 10:22

Uyuşturucu taciri olan infaz koruma memuru tutuklanıp kendi cezaevine konuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. uyuşturucuyla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine gönderildi.

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Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.'nın uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.'nın İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük'e götürdüğünü tespit etti.

30 gram metamfetamin bulundu

Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.'yı gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin lira olan 30 gram metamfetamin bulundu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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