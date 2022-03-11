Uyuşturucu taşıyan uzman çavuş, Jandarma İstihbarat Komutanı’nın şoförü çıktı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gece yol denetimi gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan ve iki aracın bagajında yapılan aramalarda, 5 valiz içerisinde 199 parça halinde 103 kilo 550 gram eroin ve 20 bin lira ele geçirildi.







Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, araç içerisindeki Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Toprak, Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erdem Türkmen ve Caner Demirkaya isimli şahıs gözaltına alındı.





Jandarma noktalarından Türkmen’in, polis noktalarından ise Demirkaya’nın kimlik göstererek geçtiği öğrenildi.

