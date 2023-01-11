Samanyolu Haber /Dünya / Uyuşturucu üretimi Avrupa'ya mı kayıyor /11 Ocak 2023 08:45

Uyuşturucu üretimi Avrupa'ya mı kayıyor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), kıtanın giderek kokain üretim merkezi haline dönüştüğünü bildirdi.

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Uyuşturucuyla bağlantılı gözaltı rakamlarının yüksek olduğu ve artan oranda yasa dışı maddenin piyasada dolaşımda olduğu uyarıları yapılıyor.

EMCDDA baş bilimsel analisti Laurent Laniel, durumun çok endişe verici boyuta olduğunu dile getirdi.

Laniel, "Ele geçirilen hacimleri gördüğünüzde aklınızın bir köşesinde 'ne giriyor' sorusu beliriyor. Bu kadar çok şey ele geçiriliyorsa çok daha fazlası giriyor demektir ve bunun kokain kullanıcılarının sağlığına verdiği zararın ötesinde, toplum üzerinde şiddet ve yolsuzluk anlamında yarattığı zararlar neler?" diye endişelerini dile getirdi.

Avrupa'nın yoğun uyuşturucu ticareti sadece suçu körüklemekle kalmıyor. Aynı zamanda uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açıyor ve sağlık hizmetlerini de etkiliyor.

Laniel, bunun sadece kokain olmadığını da belirtiyor ve ekliyor:

"Eroin var ve şimdilerde MDMA (ekstazi) var ki bu artık geçmişe nazaran çok daha yüksek konsantrasyonlu haplarda bulunuyor ve tehlikeli olabilir. Bunun muhtemel sonucu, bırakın kaçakçılığı, sadece sağlık açısından bile tüketicilere çok daha fazla zarar verecek olmasıdır."
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