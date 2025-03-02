Uyuşturucudan gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat hakkında sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine yapılan ihbarları değerlendirerek harekete geçti. Söz konusu görüntülerde yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, bu kişiler için "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.





Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat, gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneye götürülen Polat çifti, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Kontroller sırasında çiftin yakınlarının, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla önlerine geçerek set oluşturduğu gözlendi.





ÇİFTİN İLK TEPKİSİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Engin Polat, gözaltına alınmadan önce yaptığı ilk açıklamada, "Ben ve ailemin başı dik" dedi. Dilan Polat ise gözaltı kararına ağlayarak tepki göstermişti.





Polat, “Ben artık yaşayamıyorum. Hakkımızda gözaltı kararı çıkmış. Muhtemelen gelirler. Alın götürün. Saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın. Canımı da alın; ama artık bırakın beni. Bu iftiralardan sebep yaşayabilecek gücüm kalmadı. Siz gelmeden canıma kıyayım. Artık bıktım” dedi.





SERBEST BIRAKILDILAR

Polatların avukatı Sevinç Horoz işlemlerin ardından serbest bırakıldıklarını açıkladı.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevinç Horoz, "Müvekillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.