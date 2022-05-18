Uyuşturucudan tutuklu Osman Akat'ın şirketinden TBMM için teklif istenmiş

TBMM Başkanlığı, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Akat’ın yönetim kurulu başkanı olduğu L’actone Holding’e ‘temizlik kiti’ satışı karşılığında 327 bin 516 TL ödeme yapıldığını açıkladı. CHP’li Özgür Özel, Ali Osman Akat’ın cezaevindeyken de teklif isteğinde bulunduğuna dikkat çekerek “Kamuoyunun aydınlatılmadığı noktalar var” dedi.





Kolombiya’dan ‘kozmetik ürün’ adı altında uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla geçen aralık ayında tutuklanan Ali Osman Akat’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu L’actone Holding’in geçtiğimiz ay Meclis’e ‘temizlik kiti’ sattığı ortaya çıkmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tartışmalı firmadan yapılan dezenfektan ve kolonya alımları ile bu alımlar karşılığında ödenen miktarı Meclis gündemine taşıdı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a uyuşturucu ticareti ile gündeme gelen firmadan alınan dezenfektan ile kolonyalara test yapılıp yapılmadığını soran Özel, söz konusu alımların neden ihale yerine ‘piyasa fiyat araştırması’ yöntemiyle yapıldığına yanıt istedi. CHP’li Özel’in soru önergesini Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı.





Meclis 2 yıl boyunca L'actone'den ürün aldı

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Covid-19 salgınının başladığı Mart 2020 tarihinden Nisan 2022 tarihine kadar geçen 2 yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından 4 milyon 988 bin 36 litre kolonya ve 32 bin 850 litre dezenfektan alımı yapıldığını açıklayan Bilgiç, “Yukarıda bahsi geçen süre içerisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 22 kez kolonya ve dezenfektan alımı yapılmış olup bunlardan 11 tanesi (alımların tümü kolonyadır) kuruma sunulan teklifler arasından en avantajlı fiyat teklifini sunan L’actone marka ürünlerin üreticisi olan ilgili firma üzerinden gerçekleştirilmiştir” dedi.





Bilgiç, söz konusu ürünlerden L’actone marka olanlar için ilgili firmaya KDV hariç 327 bin 516 TL ödeme yapıldığını söyledi.





Akat cezaevindeyken de teklif istendi

Kolonya ve dezenfektan alımı için ihale yerine “piyasa fiyat araştırması” yönteminin tercih edilme nedenini de açıklayan Bilgiç, şunları ifade etti:





“TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının ihtiyaçları kapsamında kolonya ve dezenfektan alımları, salgın döneminde; mesai durumu, çalışan sayısı ve tedarik edilecek ürün miktarındaki belirsizlikler gözetilerek 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında gerçekleştirilmiş olup söz konusu alımlar, aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca piyasa fiyat araştırması yapılarak usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2022 yılı içerisinde yapılan alımlar için diğer firmalar ile birlikte L’actone marka ürünler için de ilgili firmadan teklif isteğinde bulunulmuştur.”